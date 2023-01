5000 Euro für Förderverein der Kinderklinik und Amani Kinderdorf Geldern gewinnt Innovationspreis

Der Innovationspreis 2022 des Software-Unternehmens Axians Infoma geht an die Stadt Geldern. Ausgezeichnet wurde die neue Methode der Stadt Geldern, tausende Grundbesitzabgaben-Bescheide pünktlich zu versenden. Die Bürger erhalten am Ende schon aus rechtlichen gründen den Bescheid zwar weiterhin per Post und in Papierform, doch im Rathaus funktioniert die Bearbeitung komplett digital. In der „Villa von Eerde“ freuten sich nicht nur die Vertreter des Preisträgers Stadt Geldern, sondern auch Stefan Sommer und Rüdiger Fuchs vom Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche des Sankt-Clemens-Hospitals Geldern und Clemens Scholten vom Verein Amani Kinderdorf. Die mit der Auszeichnung verbundene Geldprämie von 5000 Euro reichten Axians Infoma und die Stadt Geldern zu gleichen Teilen an beide Vereine weiter.