Tradition Stille Nacht – helle Nacht?

Guido Hoffmann steht auf seinem Balkon, als eine Radfahrerin den Haagschen Weg entlangfährt. Sie bleibt kurz stehen, schaut zum Balkon und zu Hoffmann hoch. Die Frau lächelt. Und fährt dann weiter. „Das ist einer der Gründe, warum ich das mache: die Reaktionen der Leute“, sagt Hoffmann. Denn Hoffmanns Balkon sieht zur Weihnachtszeit anders aus als die vielen Balkons in seiner direkten Nachbarschaft: Am Geländer ist eine Lichterkette befestigt, die in verschiedenen Farben blinkt, zwei Weihnachtsmänner leuchten in die Dunkelheit. Schon seit acht Jahren schmückt Hoffmann seinen Balkon Jahr für Jahr um die Adventszeit. „Das hat einfach spontan angefangen“, sagt er. Von Jahr zu Jahr wurde seine Sammlung größer. Und er wurde bekannter in seiner Nachbarschaft. „Die Nachbarn fragen mich schon im November, wann ich meine Beleuchtung wieder anbringe“, sagt Hoffmann. Ende November war es dann wieder so weit, Hoffmann ging in den Keller, schleppte die Lichterkette, die Weihnachtsmänner und die weitere Dekoration in seine Wohnung und begann mit dem Schmücken.