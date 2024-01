„Lemkens & Lemkens Moers“ Xantener Steuerberater gründen Tochterunternehmen in Moers

Den Sprung in die Selbstständigkeit wagt in Moers Martin Broeckmann aus Sonsbeck. Der Steuerberater und Bachelor of Arts ist dabei aber nicht allein. Im neuen Unternehmen „Lemkens & Lemkens Moers“ sind neben dem 29-Jährigen die Steuerberater Marc und Ralph Lemkens Geschäftsführer. Bisher waren das seine Chefs, denn Broeckmann hat bei „Lemkens & Lemkens“ nicht nur sein duales Studium absolviert, sondern war seitdem auch in der Xantener Steuerkanzlei tätig. Zudem ist das Büro an der Adresse Im Moerser Feld Mieter im Gebäude der „Börgmann & Bloemers GmbH“, sodass es noch eine Zusammenarbeit mit den Versicherungsexperten geben kann.