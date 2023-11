Premiere für den landesweiten Regiotalk Die Zukunft der Landwirtschaft ist regional

„Wir sind überzeugt, dass die Ansätze für eine nachhaltige, ressourcenschonende Landwirtschaft in unserer Region sich nicht an Siegeln allein festmachen lassen. Erstens können die Konzepte der Regionalvermarktung in vielen Fällen unabhängig von der Wirtschaftsweise eingesetzt werden, zweitens kann ein wertschätzender Austausch miteinander sowie ein gemeinsamer Einsatz für Transparenz und Regionalität zu einer zukunftsfähigen, bäuerlichen Landwirtschaft beitragen und das Bewusstsein für die gesellschaftliche Leistung der Landwirte in unserer Region stärken,“ ist Ute Neu überzeugt. Als Sprecherin der niederrheinischen Leader-Regionen eröffnete sie gemeinsam mit Moderatorin Andrea Franken die Veranstaltung und begrüßte im Austausch mit Dominik Pichler, dem Bürgermeister von Kevelaer, Wilhelm Hellmanns, dem Vorsitzenden der Kreisbauernschaft Geldern, sowie Brigitte Hilcher, der Vorsitzenden des Landesverband Regionalbewegung NRW, die Gäste.