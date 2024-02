Issumer Straße in Geldern Neuer Standort für die Wellenbank

Die wellenförmige Bank hinter dem Drachenbrunnen ist so etwas wir das Markenzeichen der sanierten Fußgängerzone Issumer Straße. Sitzmöbel und Spielplatz zugleich lieben die einen sie, andere fremdeln immer noch mit der ungewöhnlichen Sitzgelegenheit. Vom ersten Tag an fanden sie aber auch Gelderns Tauben sehr einladend, um sich vom Baum am Beet aus zu erleichtern. Deshalb vermietet auch ein aufmerksamer RP-Leser, dass die Stadt Geldern die Wellenbank jetzt um ein paar Meter versetzt hat, damit sie nicht mehr direkt unter dem Baum steht.