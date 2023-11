Reparier-Bar in Geldern mit besonderem Angebot Weihnachtslichter wieder zum Leuchten bringen

Die gute Resonanz hält bis heute an. Rund 30 Hilfesuchende erscheinen zu den Reparierabenden am ersten und dritten Mittwoch eines Monats. Gebracht werden darf alles, was man alleine tragen kann. Die Zahl der Mitglieder, die sich um die Besucher und ihre Anliegen kümmern, ist von 22 auf 30 gestiegen. Die Aufgaben sind verteilt. Einige sitzen am Empfang und sorgen im Café dafür, dass die Wartezeit nicht zu lang wird, und im Keller begeben sich die Helfer auf Fehlersuche. Spezialisten sind darunter, etwa für Holz, Metall und Elektronik, aber auch „Allrounder“. „Während der Reparatur beraten wir mit den Leuten auch darüber, ob eventuell Ersatzteile beschafft werden sollen, oder ob das zu teuer würde“, so 2. Vorsitzender Sadzio. Im Internet hat der Verein Links für den benötigten Nachschub ausfindig gemacht.