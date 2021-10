Unsere Woche : Der Kurs der Kirche

Meinung Gelderland Einer der Gründe, weshalb immer mehr Menschen der Institution Kirche den Rücken kehren, sind die eklanten Missstände im Umgang mit sexuellem Missbrauch.

Die Kirche, die katholische zumal, kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Selten sind sie positiv. Und in vielen Fällen trägt die Institution ein gerüttelt Maß an Mitschuld daran.

Das gilt nicht für die Bilanz der diesjährigen Kevelaerer Wallfahrtszeit. Hier wurden die Organisatoren von der Corona-Pandemie ebenso geknebelt wie Veranstalter zum Beispiel im Kulturbereich. Kontakte sind weiterhin nur eingeschränkt möglich, wenn auch nicht so strikt unterbunden wie während der Lockdowns. Das Gemeinschaftsgefühl beim Gang zur „Trösterin der Betrübten“ fehlte nicht selten, manche Gruppen blieben ganz weg. Am Montag wird die Pilgerpforte geschlossen. Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr die von Wallfahrtsrektor Gregor Kauling vermissten „Gänsehautmomente“ wieder möglich werden.

Im Zusammenhang mit einem früheren Wallfahrtsrektor werden die Kevelaerer Kommunalpolitiker bald zu entscheiden haben. In der Debatte um Missbrauchsvorwürfe gegen Heinrich Maria Janssen während seiner Amtszeit als Bischof von Hildesheim geht es um die Frage, ob in der Wallfahrtsstadt eine nach ihm benannte Straße umbenannt werden soll. Janssen selber hat ein Gutachten keinen sexuellen Missbrauch zuordnen können, wohl aber eklatante Missstände im Umgang mit Missbrauch konstatiert. Täter bekamen Zuwendung und Schutz, Opfer erhielten keine Hilfe. Dieses Verhalten, auch in anderen solcher Fälle, ist ein wichtiger Grund, warum immer mehr Menschen der Institution Kirche den Rücken kehren.