Debatte um Denkmalsatzung : Kerken soll kein Museumsdorf sein

Kerken Vertreter der beiden Heimatvereine erklären, warum eine Denkmalsatzung notwendig ist. Sie weisen die Kritik als unberechtigt zurück.

Johanna Klümpen-Hegmans ist sich sicher: „Die geplante Denkmalbereichssatzung ist von Nutzen für Bauherren und Architekten.“ Der gleichen Meinung wie die ehemalige Kerkener Gemeindearchivarin sind Achim Cuypers und Ralf Bloemers. „Der Bürokratismus wird entwirrt, abgekoppelt vom Bauamt in Kleve ist mehr Freiheit für eine Entscheidung vor Ort“, betont Bloemers. „Es geht darum, die Attraktivität und die Atmosphäre zu erhalten“, so Cuypers. Aldekerk und Nieukerk sollten keine Museumsdörfer sein, sondern sich stimmig weiterentwickeln können, betont Johanna Klümpen-Hegmans.

Das sehen sie durch die neuen Satzungen gewährleistet, die von der Gemeinde Kerken geplant sind: je eine Gestaltungssatzung und eine Denkmalbereichssatzung für die Ortskerne Nieukerk und Aldekerk. An der Denkmalbereichssatzung für Aldekerk hatte Hans-Gerd Albers, wie berichtet, Kritik geübt. Er bezeichnete die Regelung unter anderem als überzogen und startete eine Aktion gegen das Vorhaben. Vorwürfe, die von den drei Vertretern der Heimatvereine Aldekerk und Nieukerk zurückgewiesen werden. „Es findet keine Enteignung statt, und es wird kein Rückbau zum Ursprung verlangt“, wendet sich Johanna Klümpen-Hegmans gegen Befürchtungen, die Albers in einem Schreiben an Hauseigentümer im Aldekerker Ortskern geäußert hatte. Im Grunde bestehe Bestandsschutz, ergänzt Bloemers.

Die beiden Heimatvereine aus Aldekerk und Nieukerk haben intensive Vorarbeiten für die neuen Satzungen geleistet. Daran erinnerte am Mittwoch die einstige Gemeindearchivarin. Nach ausgiebigen Ortsbegehungen gaben die Vereine 2018 zwei Bildbände heraus, in denen Hunderte historische und ortsprägende Gebäude in den beiden Ortskernen dokumentiert wurden, und zwar Baudenkmäler und erhaltenswerte Häuser. Bei den Recherchen, so Klümpen-Hegmans, habe man festgestellt, dass sich das Ortsbild rapide verändert habe durch Abriss, unsachgemäße Renovierungen und Neubauten, die wie Fremdkörper wirken. Im Kontakt mit der Bauverwaltung ergab sich, dass die seit 1991 geltende Gestaltungssatzung unter anderem ungenau und überaltert sei. Ein weiterer Schritt war nach einem SPD-Antrag die Begutachtung der Ortskerne durch eine Vertreterin des Amtes für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). Sie war die Grundlage für den Auftrag des Gemeinderates vom Mai 2021 an die Verwaltung, für die Ortskerne Aldekerk und Nieukerk Denkmalbereichssatzungen zu erstellen.