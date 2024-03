Erasmus+ Schüleraustausch mit Polen Gesamtschule Geldern fährt nach Lodz

Im Rahmen des Erasmus+ Programms, an dem die Gesamtschule Geldern seit dem Jahr 2023 aktiv teilnimmt, ist ein Schüleraustausch mit Polen geplant. Im Oktober 2024 werden Schüler der Gesamtschule Geldern, bestehend aus 15 Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 8 sowie begleitenden Lehrkräften, für eine Woche die Partnerschule in Lodz besuchen. Im Mittelpunkt des Austauschs stehen gemeinsame Aktivitäten, die das soziale Miteinander in den Blick nehmen.