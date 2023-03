Abschiedskonzert in den Lindenstuben in Geldern Der letzte Vorhang für „Universum“

„Universums letzter Auftritt – eine Ära geht zu Ende“ – so überschreibt Karl Timmermann seine Ankündigung für den Abend mit der Band in den Lindenstuben. Tatsächlich hat „Universum“ einen besonderen Namen in der Musikszene des Gelderlandes. Vor rund 50 Jahren zählte die Formation, als Hobbyband aus Spaß an der Musik zusammengekommen, zu den Top-Gruppen am Niederrhein. Im Jahre 1972 wurde die Band gegründet und stieg schnell auf. Kaum eine Straßenparty oder ein Stadtfest, wo das Sextett mit seinen Coversongs die Feierfreudigen nicht packte. Irgendwann gingen alle ihre eigenen Wege, bis die Kevelaerer Weihnachtsgala „Das Universum feiert Weihnacht“ im Jahr 2015 die Band wieder zusammenbrachte.