Für die Schulklassen in Corona-Zeiten : Straelens FDP will CO2-Ampeln

CO 2 -Ampeln zeigen die Luftqualität in Räumen an. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Straelen Die Liberalen beantragen die Anschaffung der Geräte für alle Klassenräume. Dadurch könnten die Kinder gewarnt werden wenn die Luft „verbraucht“ ist.

Die Straelener FDP-Fraktion hat für die Ratssitzung am 21. Dezember beantragt, CO 2 -Ampeln für die Klassenräume der Straelener Schulen anzuschaffen. Die vierte und bisher stärkste Covid-Infektionswelle treffe vor allem Kinder und Jugendliche, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, so die FDP .