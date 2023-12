Im Rat geht es um den Haushalt 2024 CDU freut sich über sinkende Gebühren in Kerken

Auch die Friedhofsgebühren sinken deutlich. „In Kerken können wir die Bürger weiter entlasten." sagt Hufschmidt. „Auf der anderen Seite hat die Gemeinde große Investitionen geplant. Erwähnt seien das Feuerwehrgerätehaus in Eyll, der Bahnhofsvorplatz in Aldekerk und die Schulhöfe an Gesamtschule und Grundschule in Aldekerk." Deren Planungen waren in der letzten Bau- und Planungsausschuss-Sitzung vorgestellt worden. Weitere Investitionen der kommenden Jahre sind die Sanierungen von Rathaus und Vogteihalle, der Bau von Flüchtlingsunterkünften und die Erschließung des Baugebietes Aldekerk Süd II. Auch einige Feuerwehrfahrzeuge bedürfen der Erneuerung, etwa in Eyll.