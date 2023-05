Fernverkehr belastet weiter Gelderns Innenstadt Noch kein Termin für Verlegung der B 58

Es gab Zeiten, da führten gleich zwei Bundesstraßen mitten durch Geldern. An der Kreuzung Markt, Bahnhofstraße, Issumer und Hartstraße stand Gelderns einzige Ampel. Dort traf die B 58 auf die B 9. Im Jahr 1975 wurde die Issumer Straße zur Fußgängerzone, die B 58 lief nun über den Nordwall. Und es wurde an der Entlastung der Innenstadt vom Fernverkehr gearbeitet. Als erstes wurde die Umgehung für die B 9 gebaut. Dank der „B 9 n“ fließt der Verkehr zwischen Vogteier Sommergarten und Veert an Geldern vorbei. Weitaus länger brauchte es, die Verbannung der zweiten Bundesstraße aus der City zu planen. In Zukunft soll die sogenannte Nordtangente – von der Danziger Straße mit Anschluss an die Weseler Straße (B 58) und die Königsberger Straße am Knotenpunkt mit der L 480 (Venloer Straße/Klever Straße/Kapellener Straße/Harttor) – für den Durchgangsverkehr genutzt werden. Diese Um gehung ist nun auch schon seit vier Jahren in Betrieb, trotz jahrzehntelanger Vorarbeiten ist die Umwidmung der B 58 aber immer noch nicht erfolgt.