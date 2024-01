Didi Jünemann spielt in Kevelaer „Wir Kellerkinder“ In 27 Rollen auf der Bühne

Info

Termin „Wir Kellerkinder“ ist am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Begegnungsstätte in Kevelaer in der Reihe „Kabarett unter’m Dach“ zu sehen.

Tickets Die Karten kosten im Vorverkauf 20,80 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Man bekommt sie unter anderen in der Touristinformation in Kevelaer, in Geldern in der Buchhandlung Keuck und beim Kultur-Büro Niederrhein in Kleve, Telefon 02821 24161, online unter www.reservix.de.