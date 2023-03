Aus für Traditionslokal in Straelen Personalmangel: Die „Pfanne“ muss schließen

Schweren Herzens schließt Norbert Schreurs sein Restaurant „Pfanne“ am Straelener Markt. Die kleine Wein- und Bierstube im Zentrum der Blumenstadt wird er nur noch für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern öffnen. Dabei war die Nachfrage groß, auch das A-la-carte-Geschäft funktionierte. Doch der Personalmangel zwingt Schreurs zu dem schmerzhaften Schritt. Er will sich mit seinem Team auf das Landgasthaus „Zum Paradies“ in Auwel-Holt konzentrieren. „Wir bekommen es nicht mehr gestemmt, beide Betriebe parallel am Laufen zu halten“, so der erfahrene Gastronom im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Schicksal der ,Pfanne‘ ist kein Einzelfall: Überall versuchen Wirte, durch neue Öffnungszeiten, mehr Ruhetage oder Einschränkungen beim Angebot dem Personalmangel zu begegnen, bestätigen auch Thorben Schroeder, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Kreis Kleve, und Dehoga-Geschäftsführer Thomas Kolaric.