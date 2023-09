Entscheidung und Beratung waren im nicht-öffentlichen Teil Neuer Anlauf für Bau der Grundschule in Sevelen scheitert

Der Bau einer neuen Grundschule in Sevelen war zum Greifen nah. Der Hintergrund: Die Gemeinde Issum hat zwei Grundschulen. Beide im Ortsteil Issum. Das bedeutet, Kinder aus Oermten und Sevelen fahren mit dem Bus. Beide Grundschulen müssen dringend saniert und erweitert werden. Die Verwaltung hatte die Idee eines Masterplans. In Sevelen sollte eine neue Grundschule gebaut werden, eine Issumer Grundschule könnte umziehen, in der Zeit wird deren Gebäude saniert. Eine Grundschule zieht dann komplett nach Sevelen. Das leerstehende Schulgebäude in Issum hätte die Verwaltung nutzen können, denn das Rathaus muss auch dringend saniert werden.