Juliaan van Ooyen Garten- und Landschaftsbau in Geldern Neues Betriebsgebäude komplett aus Holz

Das große Gebäude ist ein Blickfang in Gelderns neuem Gewerbegebiet Am Pannofen. Komplett aus Holz baute Juliaan van Ooyen für sein Garten- und Landschaftsbauunternehmen die neue Halle. Sowohl für die vorgefertigten Wand- und Deckenelemente als auch für das Tragewerk der großen, dank des Glasdaches hellen Lagerhalle, wurde ausschließlich Holz als Baustoff verwendet. Den passenden Architekten für das ungewöhnliche Projekt fand van Ooyen in der eigenen Familie. Sein Onkel Michael van Ooyen, Architekt aus Straelen, der unter anderem auch die Erweiterung der Mariengrundschule in Kapellen oder das Polizeigebäude im Nierspark plante, setzte mit ihm das Projekt um. Und auch ganz viel Eigenleistung steckt in dem Neubau.