Etatentwurf im Rat vorgestellt Kerken stemmt Haushalt ohne Kredite

Mit nachdenklichen Worten wie noch nie in 13 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Kerken begleitete Dirk Möcking in der Ratssitzung am Mittwoch die Einbringung des Haushaltes. „13 Jahre lang ging es so immer nur aufwärts, immer neue Projekte, um Kerken noch schöner, noch attraktiver, noch lebenswerter zu machen“, blickte er zurück. Doch nun, in Kriegszeiten und in Zeiten explodierender Energiekosten, in einer Zeit mit immer mehr Flüchtlingen weltweit und in einer Zeit mit dramatisch zunehmenden Klimaveränderungen und Klimakatastrophen falle es ihm schwer zu sagen, was nun richtig sei. Die Antwort darauf müsse der Rat finden. Er persönlich würde empfehlen, alle nicht notwendigen Ausgaben zu reduzieren und so weit wie möglich auf jedwede kostenintensive Antragstellung zu verzichten. Dabei sehen die Rahmendaten auf den ersten Blick nicht dramatisch aus: Mit einem geplanten Minus von 2,3 Millionen Euro bei einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist das böse Thema Haushaltssicherung für Kerken nicht in Sicht. Blicken wir mit Hilfe von Kämmerer Christof Müller und des Verwaltungschefs auf die Kernthemen des Haushalts.