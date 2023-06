Rat Kerken tagt am 21. Juni Vorerst keine Einbahnstraßen für Aldekerk

Aus Sicht der Kerkener Verwaltung können die fachlichen Voraussetzungen nur von entsprechenden Ingenieurbüros erbracht werden. 10.000 Euro wurden entsprechend für die Vergabe der Leistung im Haushalt vorgesehen. Doch dafür will es niemand machen: Trotz mehrerer entsprechender Anfragen sei bis zum Ende des ersten Quartals nur ein Angebot der Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH aus Bochum abgegeben worden, so die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung des Rates am Mittwoch, 21. Juni. „Je nach Prüfumfang liegen die Preise für ein fachplanerisches Gutachten zwischen 39.600 Euro und 48.500 Euro“, heißt es dort weiter.