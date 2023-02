Acht Stunden lang steht die Brauerei still Am Donnerstag wird bei Diebels in Issum gestreikt

Am Donnerstag stehen die Maschinen bei der Brauerei Diebels in Issum still. Es wird gestreikt. Für mehr Lohn. Das Ziel sind 430 Euro monatlich mehr für alle Lohngruppen. Man habe sich extra für einen festen Betrag und nicht für eine prozentuale Erhöhung entschieden, erklärt Thomas Engelsiepen, Betriebsratsvorsitzender bei Diebels. „Denn gerade die niedrigen Tarifgruppen brauchen ja eher mehr Geld als die anderen, da die Preise für alles, was man zum Leben braucht, gerade durch die Decke schießen.“ Der Vorschlag der Arbeitgeber laute bisher 2,5 Prozent mehr Lohn für 2023 und noch einmal 2,5 Prozent mehr Lohn in 2024 plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro. „So eine Einmalzahlung verpufft ja relativ schnell“, sagt Engelsiepen. Die gestiegenen Kosten für Strom, Gas, Benzin und Lebensmittel fallen nun einmal monatlich an.