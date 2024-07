Mitten in der Stadt Das hatte es mit dem Feuerwerk in Geldern auf sich

Während in Paris die Eröffnungsfeier zu den olympischen Spielen lief, wurde es auch in Geldern feierlich. An das große Feuerwerk an der Seine war als Fernsehzuschauer noch gar nicht zu denken, da gab es schon bunte Fontänen am Gelderner Himmel. In den sozialen Medien wurde gerätselt, wo das Feuerwerk gezündet worden war, vom Edeka-Parkplatz war die Rede und vom Schwimmbad. Außerdem wollten die Menschen wissen: War das überhaupt erlaubt? Denn nicht alle freuen sich über das bunte nächtliche Farbenspiel am Himmel. Gerade Tierbesitzer sind in Alarmbereitschaft, wenn außerhalb von Silvester geböllert wird. Denn Tiere haben nun einmal Angst vor den grellen Blitzen und den Donner-Geräuschen.