Kommunalwahl in Wachtendonk : WWG möchte ein „Stadtfest“ etablieren

Wachtendonk Die Wankumer Wählergemeinschaft versteht sich als Verein, der die Wünsche der Bürger aufnimmt. Sie ist gegen mehr Auskiesungen, für mehr Grünflächen und Mehrgenerationenspielplätze. Die Wirtschaftsförderung will sie verbessern.

Seit 2004 ist die Wankumer Wählergemeinschaft (WWG) im Wachtendonker Gemeinderat. Am 13. September strebt sie den Wiedereinzug ins Gemeindeparlament an. Dort versteht sich die WWG als Verein, der die Wünsche der Bürger aufnimmt, ähnlich einer Bürgerinitiative. Diese Wünsche und Forderungen will sie auch zukünftig über Diskussionen und Anträge in den Rat einbringen.

Einige der von Bürgern an sie herangetragenen Forderungen und Wünsche könnten als „Wahlprogramm der WWG“ bezeichnet werden, wie Vorsitzender Peter Philipps formuliert. Dazu zählt die Verkehrsberuhigung für den historischen Ortskern Wachtendonk: Hier will die WWG gemeinsam mit den Anliegern nach Lösungen suchen, um den Durchgangsverkehr weitestgehend außen zu halten, auch wenn insbesondere die Kreisverwaltung in Kleve dazu keine Hilfen bieten will. Ein weiterer Punkt ist der Ausbau des direkten Wirtschaftsweges zum Raiffeisen-Mark über Höperlerweg und Molkereiweg: Nur so könne der Wankumer Ortskern von Schwerlast- und Landmaschinenverkehr entlastet werden. Für die Schaffung von Bauland für Eigenheim- und Mietraumbebauung unter Berücksichtigung erneuerbarer Energien und sozialer Wohnraumförderung will sich die WWG einsetzen. Sie ist zum Schutz von Ackerfläche und Grünland gegen zusätzliche Auskiesungen.