Interview Marlene van Hüth : Wankums Karneval jetzt mit Männern

Der Hausfrauennachmittag in Wankum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Vorsitzende des Wankumer Carnevals Clubs spricht über Neuerungen in dieser Session.

In die wievielte Session geht der Wankumer Carnevals Club (WCC)?

MARLENE VAN HÜTH Die 45 Session. Sie startet mit dem traditionellen Kostümball am Samstag, 1. Februar, ab 20.11 Uhr im Saal Draack Becker in, Wankum. Karten werden durch Mitglieder von Haus zu Haus verkauft, Restkarten dann an der Bft-Tankstelle Emmers für acht Euro. Unser Motto ist: „Tierisch“ verkleidet beim WCC was erleben! Feiert mit uns das erste Dorfbeben.

Info Der Vorstand des Wankumer Carneval Clubs Vorsitzende Marlene van Hüth Stellvertreterin Bärbel Metzelaers Schriftführerin Irene Peters Kassiererin Marita Achterath Beisitzerin und Pressewartin Elena Czech Erweiterter Vorstand Sitzungspräsident

Welche Neuerungen hat der WCC vorgesehen?

VAN HÜTH Ab dieser Session gibt es erstmalig eine gemischte Sitzung. Neben den Frauen sind am 7. Februar ab 18.11 Uhr auch die Männer eingeladen. Am 14. Februar ab 18.11 Uhr bleiben die Frauen dann wieder unter sich. Das Konzept wurde etwas überarbeitet, und aus „Hausfrauennachmittag“ wurde „Dorfbeben“. Im Anschluss an das Programm gibt es eine Party zur Musik von den „Flamingos“. Aus einer Sitzungspräsidentin wurden zwei: Kathrin Goldau und Sarah Basten.

Warum gibt es diese Neuerungen?

VAN HÜTH Für unsere jungen Mitglieder, sei es aus dem Vorstand, auf der Bühne oder bei sonstigen Organisationen, war es an der Zeit, dem rein weiblichen Karneval „frischen Wind“ einzuhauchen. Es sollte jünger und moderner werden. Vom Namen über die Plakatgestaltung hin zur Party am Ende des Programms. Auch die Sitzungspräsidentin, Doris Guske, hat ihren Platz, nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit frei gemacht. Man sollte rechtzeitig der Jugend im Verein die Chance geben, sich einzubringen. Nur so kann und wird ein Verein weiter bestehen. Somit starten wir etwas verjüngt und mit großer Spannung in eine neue Session und hoffen, damit weiterhin den Karneval in Wankum am Leben zu halten.

Wie sieht das Veranstaltungsprogramm insgesamt aus?

VAN HÜTH Ich möchte nicht zu viel verraten. Nach wie vor wird das Programm zu 80 Prozent aus den eigenen Reihen gestaltet. Reden, Sketche, Gesang, Tanz und Live-Musik durch die „Flamingos“.

Wie kommt man an Karten, und wie sind die Preise?

Marlene van Hüth, Vorsitzende des Wankumer Carnevals Clubs. Foto: privat