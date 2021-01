Gemeinde Wachtendonk bittet um Hilfe : Zeugen gesucht: Wilde Müllkippe in Wankum entdeckt

So sah sie aus: die wilde Müllkippe in Wankum. Foto: Gemeinde Wachtendonk

Wachtendonk Die Beseitigung kostet die Gemeinde 1900 Euro. Anhand von Adressnotizen hofft man, den Verursacher festzustellen. Die Polizei ermittelt.

Spaziergänger haben am Freitag, 22. Januar, eine wilde Müllkippe am Scharenbergweg in Wankum entdeckt. Wie die Gemeinde Wachtendonk mitteilt, hatten Unbekannte auf dem Parkplatz illegal eine große Menge von Autoreifen, Papier und Plastikmüll abgekippt. Der Betriebshof war mehrere Stunden beschäftigt, die Reifen und sonstigen Abfälle zu trennen, aufzuladen und zur Deponie nach Pont zu bringen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1900 Euro. In den Abfällen wurden Bestellpapiere und zahlreiche Adressnotizen gefunden. Polizei und Gemeinde hoffen, dass sie so die Täter ausfindig machen können. Die Gemeinde Wachtendonk hat einen Strafantrag gestellt und bittet Zeugen, sich beim Ordnungsamt der Gemeinde unter der Telefonnummer 02836 9155-44 zu melden.