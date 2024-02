Todesfall in Wankum Medizinischer Notfall – Straelener verstirbt am Steuer seines Wagens

Ein Straelener ist am Donnerstag am Steuer seines Wagens verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der 85-Jährige mit seinem Mercedes Benz Sprinter auf Bröhlstraße Wankum in Fahrtrichtung Landfriedensstraße unterwegs und fuhr dort gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Anschließend kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und touchierte einen Poller. Der Wagen überfuhr den Marktplatz und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne, bevor er an einer Hauswand zum Stillstand kam. Der 85-jährige Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei nach aktuellem Stand davon aus, dass nicht die beim Unfall erlittenen Verletzungen ursächlich für den Tod des Straelener waren.