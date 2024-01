Stundenlang Stromausfall in Wankum Kurzschluss verursachte Brand in Trafostation

In der Ortsnetz-Trafostation in Wankum, die am Mittwochmittag gebrannt hatte, wird der Strom von 10.000 Volt Mittelspannung auf den normalen Haushaltsstrom heruntergebrochen. Das ist auch der Grund, warum die Feuerwehrleute nach ihrer Alarmierung gegen 13.20 Uhr nicht sofort mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Während die Station brannte, wurden anfangs so große Mengen Rauch freigesetzt, dass die Gemeinde Wachtendonk die Bevölkerung vorsichtshalber über die Warn-App Nina informierte.