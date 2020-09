Mensch & Stadt : „Mehr Zeit für einander haben“

Nach 17 Jahren übergeben Marion und Dieter Aengenendt ihr Bestattungshaus in Wankum an Andreas Camps (rechts). Foto: Aengenendt Bestattung

Wankum Das Ehepaar Aengenendt hat sein Bestattungshaus in Wankum an Andreas Camps übergeben. Der Standort am Hamesweg bleibt erhalten. Und auch alle Mitarbeiterinnen werden übernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelius Lois

Der Chef ist neu, aber es bleibt beim Standort Hamesweg 4. Zum 1. September haben Marion und Dieter Aengenendt ihr Bestattungshaus in Wankum an Andreas Camps übergeben. „Das Zusammengehen mit dem Bestattungshaus Camps ist für meinen Mann und mich logisch“, sagt Marion Aengenendt. „Nicht nur, weil wir uns schon viele Jahre kennen, sondern auch, weil ich mir sicher bin, dass unsere Kunden bei ihm und seinem Team wirklich gut aufgehoben sind, auch hinsichtlich der Zukunft – Stichwort Vorsorgeverträge.“ Damit sie sich in Zukunft „beruhigt anderem widmen“ könne, so die 55-Jährige.

Marion Aengenendt stammt, wie Andreas Camps, aus dem benachbarten Grefrath. Ihre Eltern hatten dort ein Dekorationsgeschäft, dass sie aber nicht übernahm. Mitte der 80er Jahre zog sie „der Liebe wegen“ nach Wankum und gründete dort vor 17 Jahren das Bestattungshaus Aengenendt. Beruflich kürzer treten will die vierfache Großmutter, weil sie mehr Zeit für ihre Enkel und ihren Mann haben möchte. Und dies, obwohl der seine Friedhofsgärtnerei weiter betreiben wird. Marion Aengenendt: „Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir künftig mehr Zeit für einander haben werden.“

Info Viele rechtliche Bestimmungen Recht Das Bestattungswesen weist viele rechtliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten auf. Es wird bestimmt vom Grundgesetz, Bundesgesetzen wie dem Sozialgesetzbuch, Landesgesetzen wie den einschlägigen Bestattungsgesetzen, kommunalen Satzungen wie den Friedhofs-Ordnungen und von den Vertragsgestaltungen etwa zwischen Bestatter und Angehörigen. Bestattungsfachkraft Hierbei handelt es sich um die berufliche Erstausbildung zum Bestatter. Seit 2004 ist der Bestatter ein anerkannter Ausbildungsberuf. Geprüfter Bestatter Das selbstständige Ausüben des Bestattergewerbes unterliegt in Deutschland keiner Zugangsvoraussetzung. Das Bestattungsgewerbe wird zwar dem Handwerk zugerechnet, es besteht aber kein Meisterzwang oder die Notwendigkeit, eine gleichwertige fachliche Kompetenz nachzuweisen. Seit Anfang der 80er Jahre steht der Fachgeprüfte oder Geprüfte Bestatter im Mittelpunkt der Weiterbildungsbemühungen. Auf bestimmten Voraussetzungen aufbauend, soll die kaufmännisch-rechtliche Kompetenz und die spezifisch erforderlichen handwerklichen Qualitäten gefördert werden. Seit 2004 setzt die Organisation im Bundesverband Holz und Kunststoff mit geringfügig unterschiedlichen Ausprägungen in der Region dieses Konzept des geprüften Bestatters um. Bestattermeister Auf dem 200- Stunden-Lehrgang zum (fach-)geprüften Bestatter aufbauend gibt es auch Vorbereitungslehrgänge zum Bestattermeister. www.bestatterdeutschland.de

Eine Lösung innerhalb der Familie für die Fortführung des Bestattungshauses gab es nicht. Die beiden erwachsenen Töchter gehen „andere Wege, sie wollen nicht im Bereich Bestattung und Trauerbegleitung arbeiten“. Augenzwinkernd fügt Marion Aengenendt hinzu: „Vielleicht auch, weil sie es selber erlebt haben, wie zeitaufwendig diese Arbeit ist.“ Schließlich ist so ein Beruf eine 24-Stunden-Tätigkeit, da man zu jeder Zeit für den Kunden erreichbar ist. Was die Nachfolge-Regelung angeht, hat Marion Aengenendt ein gutes Gefühl: „Damit wird unsere Firmen-Philosophie der Bestattung und Trauerbegleitung in gute, verantwortungsvolle Hände gegeben – also zwei starke Firmen in einer Hand.“

Andreas Camps, Jahrgang 1968, schätzt Marion Aengenendt sehr und hat Hochachtung davor, wie sie das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Mann aufgebaut hat. Den selben Respekt möchte er auch den Kunden und Mitarbeiterinnen von Aengenendt Bestattungen entgegenbringen. Alle Aengenendt-Mitarbeiterinnen werden ihren Arbeitsplatz behalten und übernommen. „So werden wir auch unser Team verstärken“, ist Camps überzeugt.