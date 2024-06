20 Jahre Geschichtskreis Kleine Kirmes an der Dorfstube in Wankum

Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Es gibt einen Kindertrödel, Kinderschminken, große Holzpferde, eine Modelleisenbahn und eine Strohburg zum Erobern. Pfeile und Ringe können geworfen und am Glücksrad kann gedreht werden. Neben Getränken werden auch Kuchen und Gegrilltes angeboten. Die heimische Küche kann bei Bedarf also kalt bleiben.