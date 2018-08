Wanderung Schönstattzentrum

Schönstattzentrum : Meditatives Wandern auf dem Oermter Berg

Oermten (RP) Vom Schönstattzentrum aus wird zu einem besonderen Nachmittag in freier Natur eingeladen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist am Samstag, 11. August, um 13 Uhr an der Schönstattkapelle auf dem Oermter Berg.

