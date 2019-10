Konsum und Infrastruktur : Die Zukunft der Einkaufsstadt

Im Gelderner Ladenlokal Markt 18a ist eine Wanderausstellung zu sehen. Sie will Denkanstöße geben, wie die Geschäfte in den Innenstädten eine Perspektive haben. Neue Ideen abseits alter Modelle sind gefragt.

Der Bedarf ist hoch. 35 Bewerbungen gab es für die Wanderausstellung „Gute Geschäfte. Was kommt nach dem Einzelhandel?“. In 19 Kommunen ist die Schau zu sehen, Geldern ist die zwölfte Station. Im derzeit leerstehenden Ladenlokal Markt 18 a sind einige Stellwände aufgebaut, auf denen es um die Zukunft der Innenstädte als Einkaufsort geht.

Die Frage „Was kommt nach dem Einzelhandel?“ sei provokant gemeint, so Florian Heinkel von der veranstaltenden Stiftung Stadtbaukultur NRW. Der Einzelhandel werde bestehen bleiben, meinte er in dem Eröffnungsvortrag zur Ausstellung. Doch er werde seine nicht zuletzt durch beleuchtete, dekorierte Schaufenster begründete stadtbildprägende Funktion verlieren. Die Gründe sind der demographische Wandel, die Tatsache, dass die Menschen weniger Geld zum Ausgeben haben, und das veränderte Konsumverhalten. Die Wachstumsrate des Online-Handels (neun Prozent) übertrifft diejenige des städtischen Einzelhandels (1,6 Prozent) bei weitem.

Einzelhändler haben nicht nur eine Nahversorgungsfunktion und prägen mit ihren Geschäften das Stadtbild. Heinkel: „Jeder Einzelhändler ist auch ein kommunikativer Knotenpunkt und identifiziert sich mit seinem Quartier.“ Im Durchschnitt reden sie bis zu viereinhalb Stunden am Tag mit den Kunden. Doch es wird immer weniger Einzelhändler geben. Das zuständige Landesministerium nimmt an, dass ihre Zahl in NRW bis zum Jahr 2030 um 13.000 bis 20.000 schrumpft. Und die leeren Schaufenster hinterlassen dann schwarze Löcher in den Häuserfassaden.