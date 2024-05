Luxemburgs Weihbischof öffnet die Pilgerpforte Wallfahrt in Kevelaer feierlich eröffnet

Stefan Dördelmann fügte an: „Trost zaubert das Leid nicht weg, aber weil Maria vor dem Kreuz ihres Sohnes Trost erfuhr, wird sie zur Trösterin.“ Der neue Wallfahrtsrektor richtete persönliche Worte an die Gemeinde und stellte noch einmal die beiden Priester vor, die er mit nach Kevelaer brachte, Sebastian Frye und Paul Hagemann. „Wir haben in den ersten Wochen hier ein sehr herzliches Willkommen erfahren. Dies möchten wir weitergeben an die Pilger, die nun zu uns kommen“, sagte Frye. Auch Hagemann betonte, dass sie sich sehr auf die Wallfahrt freuen. Über sich selbst sagte er: „Ich bin nur die Zugabe, ich bin ja schon emeritiert.“ Schließlich bekannte Dördelmann, dass er noch nicht „vernünftig“ Niederländisch spreche, dies aber noch lernen werde. „Wir sind hier in einem Riesen-Team, in dem alle ihre Sache mit Herzblut machen. Das tut gut.“