Verein Fachrichtung Elektrotechnik im Kreis Kleve Wallboxen für die Werkstatt am Berufskolleg Geldern

Allen Grund zur Freude hatte der Werkstattleiter der Elektro-Innung des Kreises Kleve, Hubert Mülders, als er am Berufskolleg in Geldern die neuen Wallboxen der Firma ABL GmbH für Ausbildungszwecke in Empfang nehmen konnte. Es wurden drei Ladestationen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung gestellt. Von der autarken, genehmigungsfreien aber meldepflichtigen 11 kW Box eMH1 bis hin zur ausbaufähigen 22 kVA Ladestation mit Energie-Lademanagement. Durch eine intelligente Vernetzung der Boxen untereinander wird dafür gesorgt, dass die vom Energieversorger zur Verfügung gestellte Anschlussleistung nicht überschritten wird. Dennoch können alle Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit unterschiedlichen Energiemengen geladen werden, sodass sie zum nächsten Fahrantritt startbereit sind. Um diese technischen Anforderungen umsetzen zu können, müssen frühzeitig Fachkräfte geschult werden. Bester Ort dafür sei die Ausbildungswerkstatt der Elektro-Innung des Kreises Kleve sowie der Unterricht der Fachklassen des Berufskolleg Kleve und Geldern. Der Obermeister der Elektro-Innung, Jörg Weykamp, bedankte sich bei den Sponsoren der Wallboxen, bei der Firma ABL aus Lauf an der Pegnitz, vertreten durch Gebietsverkaufsleiter Fabian Makowiecki, bei Ercan Eriel, Regionalleiter des Elektro-Fachgroßhandels J.W. Zander GmbH & Co. KG sowie beim Verein Fachrichtung Elektrotechnik im Kreis Kleve für die Spenden und für die Bereitschaft, in Bildung zu investieren. Dass es dem Handwerk auf diese Weise möglich ist, auf unterschiedliche Bildungseinrichtungen und Fachpartner zurückgreifen zu können, um Auszubildende auf ihrem beruflichen Werdegang zu unterstützen, hob er besonders vor.