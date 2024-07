3. und 4. August Waldfest und Vogelschießen auf der Boeckelt

Am Sonntag, 4. August, treffen sich die Bruderschaftsmitglieder bereits um 14 Uhr am Schießstand. Von dort aus marschieren die Mitglieder bis zur Festwiese und gedenken mit einem Halt am Ehrenmahl der Verstorbenen. Um 15 Uhr startet das große und kleine Vogelschießen. Eine Hüpfburg, Spielstände und ein Kreativstand werden für die Kinder aufgebaut sein. Bei der Verlosung können attraktive Preise gewonnen werden. Im Waldcafé fällt die Auswahl für den Kuchenverzehr schwer, da wieder viele selbst gebackene Torten im Angebot sind. Dazu wird eine heiße Tasse Kaffee gereicht. Gekühlte Getränke sind ebenso vor Ort. Spannend wird es am Abend, wenn alle vier Preise abgeschossen sind und der Abschuss des Vogels für den nächsten Schützenkönig oder die Schützenkönigin ansteht. Musikalische Begleitung übernimmt wie immer der Musikverein Concordia Kapellen. Auf zur Boeckelt!