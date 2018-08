Waldbrand in Straelen: 130 Feuerwehrleute löschen Großfeuer

Straelen Mehr als 50.000 Quadratmeter standen in Flammen. Die Feuerwehrleute kämpften mit erschwerten Bedingungen, wie der Nähe zu einer Ölpipeline und vermutete Phosphorbomben aus dem 2. Weltkrieg. Ein niederländischer Militärhubschrauber löschte aus der Luft.

Um 2.50 Uhr am Samstagmorgen ging die Meldung eines Anwohners bei der Feuerwehr Nettetal ein, der Brandgeruch meldete. Da war noch nicht klar, dass es sich um einen Waldbrand handelte, der sie Feuerwehren aus dem Kreis Kleve und Viersen einen ganzen Tag in Atem halten würde. Sogar der Einsatz eines Militärhubschraubers aus den Niederlanden zum Löschen aus der Luft wurde nötig. Mehr als 50.000 Quadratmeter Wald standen in der Nähe der Autobahnauffahrt A 40, Ausfahrt Niederdorf, in Flammen.