Waldbrand bei Straelen: "Enorme" Schäden laut Experte vom Forstamt

Straelen Von drei Uhr morgens bis weit nach 21 Uhr nachts haben die Flammen in einem Waldstück bei Straelen gewütet. Der Schaden sei groß, die Folgen noch nicht komplett abzusehen, sagt ein Experte des Regionalforstamts Niederrhein. Er war während der Löscharbeiten vor Ort.

„Die Schäden sind schon enorm“, sagt Christoph Zebunke, Leiter des Bereichs Privat- und Kommunalwald beim Regionalforstamt Niederrhein, unserer Redaktion. In der Einsatzleitstelle nahe des Brands war er den ganzen Tag vor Ort, um gemeinsam mit der Feuerwehr die Löschaktion zu organisieren. Gegen 21 Uhr meldete die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle .

Ein Bereich von rund vier Hektar habe gebrannt, sagt Zebunke. Dadurch, dass der Brand nachts gegen 2.50 Uhr ausgebrochen sei, sei er lange nicht entdeckt worden. „Dadurch ist ein großes Feuer entstanden, das nicht nur am Boden gebrannt hat.“ Zwar seien die Kronen der höheren Bäume nicht in Brand geraten. „Aber die Stämme auf halber Höhe sind schwarz. Wir gehen davon aus, dass nicht bei allen, aber bei vielen Bäumen die Kambiumschicht zerstört wurde.“ In dieser Schicht werden neue Holzzellen gebildet. Ohne sie kann der Baum nicht wachsen und stirbt ab.