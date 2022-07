Vier Waldbrände in Walbeck : Feuerwehr vermutet Brandstiftung

Am Schmalkuhler Weg war eine Waldfläche von etwa 50 Quadratmetern in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Stadt Geldern

Walbeck In den vergangenen Tagen hat es gleich mehrere Einsätze in Walbeck gegeben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Waldbrände vorsätzlich gelegt wurden. Die Kripo hat bisher keine Hinweise für eine solche Vermutung gefunden.

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Walbeck Gleich viermal musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen ausrücken, weil in Walbeck Teile des Waldes gebrannt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Gelderner Feuerwehr davon aus, dass diese vorsätzlich gelegt worden sind. „Aufgrund der Wetterlage ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Feuer selbst entzündet hat“, sagt Andrè Bardoun, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Geldern. „Der Boden ist trocken, keine Frage, aber wir hatten schon wesentlich trockenere Wochen und Monate. Zum Glück waren zu keinem Zeitpunkt Menschen oder Gebäude in Gefahr.“

Am frühen Mittwochabend brannte es am Broecksteg. Die Feuerwehr konnte das Feuer noch in der Entstehungsphase löschen. Foto: Feuerwehr Stadt Geldern

Bereits am vergangenen Sonntag war es in Walbeck zu zwei kleineren Bränden in einem Waldstück am Schloss Walbeck sowie an der Straße Am Bröckelken gekommen. Am frühen Mittwochabend brannte es erneut: erst am Broecksteg und dann am Schmalkuhler Weg. Vor allem die Situation am Schmalkuhler Weg deutet für Bardoun darauf hin, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte. Er hält es zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass das dortige Feuer etwa durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst worden sei. „Dafür war das Feuer viel zu tief im Wald gelegen“, so der Feuerwehrchef.

Rund 40 Feuerwehrkräfte waren allein an dem Einsatz am Schmalkuhler Weg beteiligt. Zur Vorsicht hatte der Löschzug Walbeck noch Kameraden aus Lüllingen, Pont und Veert zu Hilfe gerufen, damit sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Bardoun berichtet, dass dort eine Fläche von rund 50 Quadratmetern in Flammen stand. „Glücklicherweise wurden die Feuer in allen vier Fällen sehr schnell entdeckt“, berichtet er. „Denn nur in der Entstehungsphase eines Waldbrandes haben wir noch die Möglichkeit, den Brand schnell zu löschen. Wenn sich das Feuer einmal ausbreitet, wird es verdammt schwierig.“

Die Feuerwehr Geldern wurde in den vergangenen Tagen zu insgesamt vier kleineren Waldbränden in Walbeck gerufen. Foto: Feuerwehr Stadt Geldern

Auch die Polizei wurde in allen Fällen alarmiert. Wie die Pressesprecherin der Kreispolizei Kleve, Christina Pitz, auf Nachfrage mitteilt, konnte die Kripo vor Ort allerdings keine Hinweise auf Brandstiftung sicherstellen. „Auslöser könnte durchaus eine weggeworfene Zigarette gewesen sein, dann wäre es zumindest fahrlässig“, sagt sie. Völlig ausschließen möchte sie aber auch nicht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Über den gesamten Kreis sei es in jüngster Zeit häufiger zu kleineren Flächenbränden gekommen, so die Polizeisprecherin. Am 29. Juni hatte in Kerken eine Hecke gebrannt. Ebenfalls am vergangenen Sonntag war es vermutlich bei Flämmarbeiten in Elten zu einem Feuer gekommen. „Was viele nicht wissen“, sagt Pitz, „ist, dass man im Wald gar nicht rauchen darf.“ Sie appelliert an die Leute, achtsam zu sein, gerade an heißen Tagen keine Flämmarbeiten durchzuführen oder etwa das aufgeheizte Auto auf einer trockenen Wiese abzustellen. Gerade auch im Hinblick auf die nächsten Tage und Wochen.

Denn auch in diesem Jahr droht Deutschland erneut ein Dürre-Sommer. Zwischen Ende Juli und Ende August sagen aktuelle Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) extrem trockene Wochen voraus. In Teilen des Landes drohen sogar Temperaturen von bis zu 39 Grad. Besonders trocken dürfte es im Westen werden. Für Köln haben die Experten bis zum 15. August nur etwa fünf Regentage errechnet. Was eine erhöhte Waldbrandgefahr mit sich bringt. Für die Messstation in Walbeck geht der DWD bereits ab Samstag von einem gestiegenen Waldbrandrisiko – von Stufe zwei (geringe Gefahr) auf Stufe drei (mittlere Gefahr) – aus.

Die Stadt Geldern bittet deshalb alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, wenn sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder beobachten werden – zum Beispiel beim Joggen oder Spazierengehen im Wald. In diesen Fällen wenden sie sich am besten direkt an die Feuerwehr oder die Polizei. Aufgrund des Verdachts der Brandstiftung hat Johannes Dercks, Leiter des Bereichs Ordnung bei der Stadt Geldern, für die kommenden Tage außerdem verstärkte Kontrollen angekündigt: „Mitarbeiter des Forstamtes, der Polizei und des Kommunalen Außendienstes des Bereichs Ordnung werden verstärkt Kontroll- und Streifengänge durchführen.“ Den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden dankt er für ihr schnelles Handeln vor Ort. „Nur dadurch konnten die Waldbrände schnell eingedämmt werden.“

