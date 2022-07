Waldbrände in Walbeck : Feuerwehr Geldern geht von Brandstiftung aus

Walbeck In den vergangenen Tagen hat es gleich mehrere Einsätze in Walbeck gegeben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Waldbrände vorsätzlich gelegt wurden.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist es in den vergangenen Tagen zu vier kleineren Waldbränden in Walbeck gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Gelderner Feuerwehr davon aus, dass diese vorsätzlich verursacht wurden. Deshalb bittet die Stadt Geldern Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder beobachten – zum Beispiel beim Joggen oder Spazierengehen im Wald. Die Bürger werden gebeten, sich in diesen Fällen direkt an die Feuerwehr oder die Polizei zu wenden.

Am vergangenen Sonntag war es zu zwei kleineren Bränden in einem Waldstück am Schloss Walbeck sowie an der Straße Am Bröckelken gekommen. Am frühen Mittwochabend brannte es erneut zweimal: am Broecksteg und am Schmalkuhler Weg.