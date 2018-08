Walbek: Vermisster Bogenschütze aus Worms ist tot

An dem Turnier in Walbeck wollte der Bogenschütze teilnehmen. Foto: Heinz Spütz

Walbeck Der 63-Jährige war an den Niederrhein gekommen, um an den Deutschen Meisterschaften der Bogenschützen teilzunehmen. Nun wurde er tot aufgefunden. Er starb eines natürlichen Todes.

Der Fall des vermissten Sport-Bogenschützen aus Worms hat ein trauriges Ende genommen: Der Mann wurde tot aufgefunden. Das teilte die Polizei in Viersen auf Anfrage der Redaktion mit. Der 63-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben. Es habe keine Fremdeinwirkung gegeben, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, auch ein Suizid wird ausgeschlossen. Gleichwohl ist der Fall routinemäßig an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, was in solchen Fällen vorgeschrieben ist.

Wie berichtet, war der Mann an den Niederrhein gekommen, um hier an den Deutschen Meisterschaften der Bogenschützen in Walbeck teilzunehmen. Am Freitagabend meldete er sich um etwa 18 Uhr bei seiner Familie und sagte, dass er einen Zeltplatz gefunden habe. Um 19 Uhr kontaktierte er noch via Whatsapp seine Vereinsfreunde. Danach hörte man nichts mehr von ihm.