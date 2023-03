Genuss-Botschafterin Spargelprinzessin zu Gast im Straelener Rathaus

Auch wenn die Temperaturen noch zu wünschen übrig lassen, hat Daniela I. sehr viel Spaß an ihrem Amt und freut sich darauf, den leckeren Walbecker Spargel zu repräsentieren. Bereits im Januar besuchte sie die „Grüne Woche“ in Berlin. Weitere Höhepunkte werden unter anderem das Jubiläum des Airports Weeze am 1. Mai und natürlich der Festumzug in Walbeck am 7. Mai sein.