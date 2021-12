„Wärme spenden“ für Besucher : Kaffee-Treff auf dem Walbecker Friedhof

Walbeck Jeden Samstag trifft sich Walbecks Ortsbürgermeister Patrick Simon, um sich mit interessierten Bürgern auzustauschen. Die Idee hatte Diakon Walter van Endern.

Seit zwei Wochen findet ein Kaffee-Treff auf dem Friedhof in Walbeck statt. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr trifft sich bei trockenem Wetter Walbecks Ortsbürgermeister Patrick Simon, um sich mit Bürgern auszutauschen. Die Idee hatte Diakon Walter van Endern. „Als er mich vor ein paar Wochen zu sich nach Hause eingeladen hat, um mir seine Idee vorzustellen, war ich sofort begeistert und habe meine Unterstützung zugesagt. Ich finde es sehr wichtig, gerade der älteren und schwächeren Gruppe der Bürgerschaft die Hand zu reichen, Probleme und Nöte zu besprechen und Abhilfe zu schaffen“, so der Ortsbürgermeister.

Ein Anliegen war, dass die Friedhofstoiletten nur während der Bestattungen geöffnet sind. In Kürze werden Zeitschlösser eingebaut, damit die Toiletten täglich für Besucher zur Verfügung stehen. Manche Probleme müssen nur bekannt und an der richtigen Stelle vorgetragen werden, so Simon. Im Vordergrund des Kaffee-Treffs steht jedoch die Verbindung zwischen den Menschen, zwischen Jung und Alt. Besucher, die die Gräber ihrer Lieben pflegen, sind auf einen Kaffee und ein Gespräch am Stehtisch eingeladen. Der Treff könnte unter dem Motto „Wärme spenden“ stehen. Kaffee und Gebäck werden von der Caritas-Gruppe Walbeck gespendet.