Geldern : Walbecks Kinderchor wird zehn Jahre jung

Geldern Im Mai 2008 wurde der Kinderchor des Kirchenchors an der Walbecker Pfarrkirche St. Nikolaus von Lydia Franz und Aurelia Piecha gegründet. Das "Zehnjährige" wird am heutigen Samstag gefeiert: Am 12. Mai ist um 18.30 Uhr ein Kindergottesdienst in St. Nikolaus Walbeck, der musikalisch vom Kinderchor mitgestaltet wird. Anschließend ist ein Empfang im Pfarrheim. Alle aktiven und ehemaligen Kinder des Kinderchors und deren Eltern sowie Wegbegleiter, Freunde und Förderer sind dazu herzlich eingeladen.

Von Anfang an war und ist die Musikerin Aurelia Piecha die Leiterin des Chors, seit vielen Jahren unterstützt von Annette Clahsen und Petra Heyer.

Die drei Sängerinnen des Kirchenchors an St. Nikolaus Walbeck geben ihre Leidenschaft und die Begeisterung für die Musik an die derzeit 20 Kinder weiter. In den Proben übernimmt Aurelia Piecha die intensive musikalische Arbeit, während Annette Clahsen und Petra Heyer individuell auf die Kinder eingehen. "Diese dreifache Leitung ist der Schlüssel für die erfolgreiche Kinderchorarbeit in Walbeck und ermöglicht eine gute Stimmbildung", ist man sich beim Chor sicher.

Neben den wöchentlichen Proben und der monatlichen Mitwirkung in den Gottesdiensten gehören auch andere Aktivitäten zum Chorleben. Dazu gehört ein Eis in der Walbecker Eisdiele genau so wie der Besuch einer Märchenaufführung und vieles mehr.



"Die Kinder jedenfalls finden den Chor klasse", berichtet der Verein. Auf die Frage, was am Kinderchor so toll ist, antwortet die acht Jahre alte Ella Arians: "Einfach alles." Und die gleichaltrige Maria Weghaus ergänzt begeistert: "Hier kann man auch Quatsch machen."

Es sei wohl die Mischung von allem, meinen die Erwachsenen: Die Musik, das Lernen und einfach mal Spaß haben - das spreche die Kinder an.

(RP)