Vielfach engagiert Walbeck trauert um Matthias Germes

In Straelen aufgewachsen, machte Germes 1960 sein Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium. Nach seinem Lehramtsstudium war seine erste Lehrerstelle an der St.-Michael-Schule in Geldern, im Rahmen der Schulreform Ende der 1960er Jahre wechselte er zur Anne-Frank-Schule. Dort wurde er 1974 zum Rektor ernannt und übte dieses Amt bis zu seiner Pensionierung 2003 aus.