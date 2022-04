Traditionelle Sternfahrt : Weißes Gold für die Region

Geldern Spargelprinzessin Hannah I. besuchte das Gelderner Rathaus. Am 1. Mai folgt der Festumzug mit einem Spargel- und Handwerkermarkt in Walbeck.

Auch in diesem Jahr ließ es sich die diesjährige Spargelprinzessin Hannah I. Rümmler, die Repräsentantin des Walbecker Spargels, nicht nehmen, gemeinsam mit ihrem Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer den Spargel bei der traditionellen „Sternfahrt“ ins Land zu bringen. Eingeplant war auf ihrer Tour auch ein Besuch im Gelderner Rathaus. In Abwesenheit von Bürgermeister Sven Kaiser durfte seine Stellvertreterin Bärbel Wolters die ersten frischen Stangen des „weißen Golds“ in Empfang nehmen.