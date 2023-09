Schützenfest und Kirmes Walbecker Schützen feiern acht Tage lang

Bereits am Freitag, 29. September, beginnt die Walbecker Kirmes mit einer „After Work Party“ um 19.30 Uhr mit DJ Rolf Rosen im Festzelt. Der Festtag der Schützen am Samstag, 30. September, beginnt früh. Ab 6 Uhr ist der Plasterkasten mit dem Musikverein Walbeck in den Straßen des Dorfes unterwegs, um die Hauptbeteiligten mit dem Lied „Freut euch des Lebens“ aus dem Schlaf zu wecken. Ab 14 Uhr startet der Festumzug, der zunächst den Major und Adjudanten abholt. Dann geht es im Gleichschritt zur Königsresidenz am Grenzweg, wo sich der Hofstaat in den Festumzug einreiht. Gegen 17 Uhr endet der Umzug mit einer großen Parade und dem Fahnenschwenken am Marktplatz. Anschließend findet der Königsgalaball im Festzelt statt, bei dem wieder viele Gäste aus den Nachbarorten erwartet werden.