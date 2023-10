Konzert zum 15. Jubiläum Walbecker Kinder- und Jugendchor feiert Geburtstag

Mit der Aufführung „Aufbruch – Eine Kantate (nicht nur) für Kinder“ von Michael Wittig feierten die Kinder und Jugendlichen vor Kurzem ihr Bestehen mit Unterstützung der Chormitglieder Claudia Müncks, Petra Heyer und Uta Kunz sowie mit der Klangfülle einiger Streicher der „Symphonia Eugeniana“. Mit dem Orchester war es Kruse gelungen, ein international tätiges und euregionales Ensemble für die Begleitung zu gewinnen. Das neu gegründete Sinfonieorchester bietet ambitionierten jungen wie fortgeschrittenen Musikern eine Bühne. Im Zentrum stehen die Freude am gemeinsamen Spiel. Mit der Pavane op. 50 von Gabriel Fauré wurde das besondere Konzert von den Musikern eingeleitet. Paul Nagelschmitz begleitete am Klavier, David Spor bereicherte den Klang mit seinem Flötenspiel. Und die junge Musikerin Monika Lukazczyk unterstützte die Streicher am Cello.