Katrin Pasch aus Walbeck : Prinzessin aus einer Spargel-Familie

Walbeck Katrin Pasch ist die 20. Walbecker Spargelprinzessin. Für die 28-Jährige und ihre ganze Familie ist das Amt eine große Ehre. Denn sie ist seit 90 Jahren eng mit dem Anbau im Spargeldorf verbunden.

Katrin Pasch war im vergangenen Jahr sozusagen inkognito beim Spargelumzug dabei. „Nächstes Jahr sitzt du da oben“, habe sie dabei stets im Hinterkopf gehabt. Am Sonntag, 5. Mai, wird es soweit sein: Die 28-Jährige steht an diesem Tag als 20. Walbecker Spargelprinzessin im Rampenlicht.

„Ich wusste während der Amtszeit meiner Freundin und Kegelschwester Marina Engelbergs ja schon, dass ich die Aufgabe der Walbecker Spargelprinzessin für ein Jahr übernehmen würde“, erzählt Katrin Pasch. „Aber in Klumpen als Spargelmaid mitzulaufen, das ist sicher was anderes, als bald oben auf dem Festwagen zu sitzen.“

Seit Jahresbeginn betreut die Erzieherin den Nachwuchs in der Igelgruppe. „Du bist die Spargelprinzessin!“ staunten die Kleinen nicht schlecht, und fragten: „Kommst du auch mal im Kleid?“ Hat Katrin Pasch selbstverständlich versprochen, mal in ihrer Robe zu erscheinen. „Dieses Mal wird sogar arrangiert, dass unsere Kindergartenkinder im Umzug dabei sind. Worauf ich mich außerdem freue: Alle meine Vorgängerinnen begleiten diesen 20. Festzug. Ein kleines Jubiläum und eine schöne Tradition.“

In der Nachbarschaft ihres Elternhauses an der Kevelaerer Straße werden in diesen Tagen die letzten Röschen zum Schmücken des Hauses gedreht. „Selbstverständlich waren alle stolz in der Familie“, sagt die Spargelprinzessin. „Ich widme das Ehrenamt meiner Oma Thea Pasch. Da glitzerten Tränen in ihren Augen, als ich ihr die schöne Botschaft überbrachte. Unsere Familie ist dem Spargelanbau insofern verbunden, weil mein Uropa vor genau 90 Jahren die Walbecker Spargelbaugenossenschaft gegründet hat.“