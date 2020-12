Weihnachten im Gelderland : Walbecks Chor lässt Kirche strahlen

Walbeck Es ist eine lange Tradition in Walbeck, das Innere der Kirche festlich herzurichten. Trotz Corona kamen die Mitglieder dieser Aufgabe gewissenhaft nach.

In dieser Zeit, in der persönliche Kontakte so deutlich reduziert werden mussten und weiterhin drastisch unser Leben bestimmen, scheint alles, was einen Chor ausmacht, wegzubrechen. Tatsächlich ist es so, dass die Corona-Pandemie auch dem Chor viel abverlangt: keine Orchestermessen an Ostern und Weihnachten, kein großes Chor-Konzert, kein Sing-Along-Gottesdienst und vieles mehr.