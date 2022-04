E-Sportler aus Walbeck : Walbecker im EM-Viertelfinale

Geldern Die deutsche „FIFA“-Nationalmannschaft um Markus Günther ist eine Runde weiter. Am 20. April spielen sie gegen Italien. Es ist eine Neuauflage von WM-Finals von 2021.

In der Gruppenphase, die aus jeweils drei Hin-und Rückspielen bestand, konnte sich das deutsche Team ungeschlagen gegen Georgien , Belgien und Polen durchsetzen. Lediglich gegen Polen spielten die Deutschen einmal 0:0, sonst fuhren sie nur Siege ein. Als Gruppenzweiter steht Georgien in der nächsten Runde. „Gegen Georgien war es deutlich knapper als erwartet. Die haben mich schon überrascht“, sagte Markus Günther, der auch Teammanager der Nationalmannschaft ist, unserer Redaktion. Insgesamt zeigte er sich aber sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf. „Wir konnten uns gut einspielen und haben auch langsam eine erste Elf etabliert“, sagte Günther.

Deutschland ging als amtierender Weltmeister in das Turnier, gilt als großer Favorit auf den Sieg. Die Spiele werden immer mittwochs ausgetragen. Weiter geht es am 20. April. Am Montagabend wurde das Viertelfinale ausgelost. Deutschland spielt gegen Italien. Das Spiel ist ein Neuauflage des WM-Finals von 2021, das Deutschland gewann.