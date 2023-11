Einsätze bei Regen in Walbeck und Straelen Feuerwehr rettet Haus vor Wassermassen

Schwer verletzt worden ist ein 21-Jähriger am Mittwochmorgen bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 40. Nach Angaben der zuständigen Polizei in Düsseldorf wollte der junge Mann mit seinem Auto an der Anschlussstelle Kempen auf die A 40 in Richtung Kerken fahren. Dabei übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 50-Jährigen aus den Niederlanden. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der 21-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallursache ist bislang unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweilig auf bis zu acht Kilometern zurück bis zu den Auffahrten in Wachtendonk und Wankum.