Dorffest : Die Spargelprinzessin grüßt Walbeck

Schluss- und Höhepunkt beim Spargelumzug: Spargelprinzessin Katrin Pasch und Grenadier Heinz-Josef Heyer in ihrer Kutsche. Foto: Norbert Prümen (nop)

Walbeck Beim Spargel- und Handwerkermarkt war der Umzug einmal mehr der Höhepunkt. Ganz am Ende zog die amtierende Spargelprinzessin Katrin Pasch mit ihrem Grenadier in der Kutsche an den vielen Zuschauern vorbei.

Das Wochenende steckte, was das Wetter anging, voller Überraschungen. Doch in Walbeck waren am Sonntag alle draußen und warteten gespannt auf ihren Spargelumzug, der seit 20 Jahren durchgeführt wird. So sah man auf den ersten Blick viele bunte Schirme, die sich immer wieder öffneten und schlossen. Doch rechts und links davon gab es auch viele tolle Stände zu entdecken. Denn der Handwerkermarkt gehört zu dem großen Walbecker Höhepunkt dazu wie der Grenadier zur Spargelprinzessin.

An schöner getöpferter Gartendekoration, Vogelhäuschen, Insektenhotels oder auch Lederwaren konnte sich das Besucherherz erfreuen. Wem mehr nach frischem Spargel, Erdbeeren, Äpfeln, Räucherfisch oder einer Bratwurst war, der konnte sich durch die zahlreichen Stände schlemmen. Die Straßen waren sehr gut gefüllt, bunt geschmückt und schön hergerichtet für dieses Ereignis, das sogar Menschen aus Bochum und Düren anlockte, die mit Bussen angereist kamen.

Info Die Walbecker Spargelgenossenchaft Geschichte Die Spargelbauge­nossenschaft Walbeck und Umgebung wurde am 1. Januar 1929 durch den Juristen und Major a.D. Dr. Walther Klein-Walbeck mit 55 Kleinbauern, Handwerkern und Arbeitern aus Walbeck gegründet. Gegenwart Aktuell gehören dieser Genossenschaft 41 Mitglieder an. Vorstand Franz-Peter Allofs und Stephan Kisters Aktivitäten Ziel und Zweck des Vereins ist es, den Anbau und die Vermarktung des Walbecker Spargels auf genossenschaftlicher Basis zu organisieren. Ein professionelles Handling für Käufer und Anbauer ist somit gewährleistet. Jedes Jahr wählen die Mitglieder eine neue Spargelprinzessin. Sie darf dann in der Öffentlichkeit als Botschafterin des Walbecker Spargels auftreten.

An der Umzugsstrecke wurde es dann gegen 15 Uhr eng. Jeder wollte einen Blick auf den einmaligen Zug erhaschen. Ein altes Feuerwehrauto der freiwilligen Feuerwehr machte den Anfang. Wunderschön geschmückt mit einem Meer aus Blumen, fuhr es voran. Die nachfolgenden Zugteilnehmer hatten in der Regel nur noch zwischen ein und zwei PS (Pferdestärken), denn rund 30 Kutschen zogen nun an der Menge vorbei. Zu Fuß lief zum Beispiel das Trommlerkorps Blau-Weiß Hartefeld. Der Spargelhof Allofs hatte die beiden Kutschpferde mit reichlich Glocken ausgestattet und eine schön geschmückte Kutsche bereitgestellt. Eine alte Feuerwehrspritze war auch im Zug zu sehen.

Schön anzusehen waren auch die Spargelprinzessinnen der vergangenen Jahre. Sie zogen in ihren wunderschönen Kleidern an den winkenden Menschen vorbei. Die Herzen erwärmen konnten auch die Kinder des Kindergartens St. Lucia. Sie zogen einen Maibaum mit sich, und die Kinder, Erzieherinnen und Eltern hatten sich wunderschön mit Blumenkränzen geschmückt.

Spargel und Erdbeeren lassen bei Feinschmeckern derzeit das Wasser im Mund zusammenlaufen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kurz vor Ende des Zuges liefen die „Spargelstecher“ mit. Dazu gehörte der große Freundeskreis der Spargelprinzessin Katrin Pasch. Und so schließt sich auch der Kreis, denn die „besondere Prinzessin“ arbeitet in der Igelgruppe des St.-Lucia-Kindergartens.

Das Ende des Zuges bildete die Kutsche mit der amtierenden Spargelprinzessin Katrin Pasch und ihrem Grenadier Heinz-Josef Heyer. Das war ein lang ersehnter Moment für alle Beteiligten. Der ganze Zug zog zwei Mal durch das Dorf. So konnten alle auch was sehen.

Nach dem Spargelumzug wurde noch an den vielen Ständen geschaut, es wurden Blumen gekauft oder auch die eine oder andere schöne Dekoration mit nach Hause genommen. Doch auch die praktischen Dinge konnte man erwerben: neue Bürsten, Messer, Scheren oder Töpferwaren.

Der Walbecker Spargelumzug ist ein beliebter Punkt im Veranstaltungskalender nicht nur der Walbecker. Familien mit Kindern sind hier genau so gerne wie auch die älteren Mitbewohner aus Walbeck, die den Spargelumzug schon vor 20 Jahren besuchten.